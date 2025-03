A Receita Federal anunciou, na tarde desta quarta-feira (12), no Ministério da Fazenda, as novas regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025.

Uma das principais mudanças que requerem a atenção do contribuinte é que o prazo para o envio da declaração foi reduzido em três dias, sendo da próxima segunda-feira (17) até o dia 30 de maio. Além disso, a Receita informou que quem desejar utilizar a declaração pré-preenchida só terá acesso à modalidade a partir de 1º de abril.

A coletiva de imprensa em Brasília contou com a participação do subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, o auditor-fiscal Gustavo Andrade Manrique; do subsecretário de Gestão Corporativa, o auditor-fiscal Juliano Neves; do responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, o auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, e de Ariadne Fonseca, da Diretoria de Negócios Econômico-Fazendários do Serpro.

Prazo para envio da declaração

O período para o envio da documentação tem início na próxima segunda (17) e deve seguir até 30 de maio.

Veja também Negócios Qual é e onde baixar o programa para declarar o Imposto de Renda 2025: veja o passo a passo

Assista ao vivo:

Principais novidades

Neste ano, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda é três dias menor em relação a 2024. Além disso, embora a multa mínima para quem atrasar a entrega continue sendo de R$ 165,74, caso exista imposto devido, essa taxa pode chegar até 20% sobre o valor a pagar. Também serão cobrados juros com base na Selic.

Na coletiva de imprensa, a Receita Federal informou ainda que o programa para preencher a declaração estará disponível nesta quinta (13) e que interessados em utilizar a declaração pré-preenchida só poderão acessar o documento no dia 1º de abril.

A expectativa do órgão é de receber 46,2 milhões de declarações até o fim do prazo. Além disso, a Receita projeta que cerca de 45% das declarações sejam passíveis de receber restituição, enquanto que 30% devem ser pagas e 25% devem ser isentas.

Restituição do IR

São priorizados para receber a restituição do Imposto de Renda idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.

Fora esses grupos, a Receita prioriza quem entregou a declaração o mais cedo possível.

Quem precisa declarar IR?

Devem declarar o Imposto de Renda: