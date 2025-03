Qual é e onde baixar o programa para declarar o Imposto de Renda 2025: veja o passo a passo

Está chegando a hora de declarar o Imposto de Renda 2025. Para isso, uma plataforma disponível no site da Receita Federal é indispensável. É ela a responsável por permitir a entrega da documentação completa ao Governo.

Trata-se do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF). Conforme a CNN Brasil, a maior parte das declarações no ano passado foi entregue por meio do programa da Receita Federal, com 81,4%.

Em seguida, esteve o envio na plataforma e-CAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal), com 11,3%, e, por fim, por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, com 7,4%.

Como fazer o download do programa

O passo a passo é simples. Primeiro, você deve acessar o site da Receita Federal e, nele, a aba “Programas”. Na sequência, clique no botão “Programas de Declaração" e selecione a opção “Imposto de Renda (DIRPF)”.

Caso esteja no computador, clique em “Baixar Programa”; se estiver no celular, selecione o botão “Baixar App". É possível selecionar o sistema operacional de acordo com o computador. A Receita Federal oferece o programa de declaração do Imposto de Renda para os sistemas macOS, Linux e Windows.

Pronto. Além dos programas disponíveis, o usuário pode preencher e emitir a declaração do Imposto de Renda de forma on-line. Para isso, basta selecionar o botão “Fazer Online” na aba “Download do Programa de Imposto de Renda”.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

Todo o procedimento só precisa ser realizado caso você necessite declarar o IR. Enquadram-se nessa condição: