Programa que oferece crédito a mulheres empreendedoras no Ceará terá investimento de R$ 62 milhões em 2025

Durante evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher neste sábado (8), o Governo do Ceará anunciou investimento de R$ 62 milhões no Ceará Credi Mulher, programa que proporciona empréstimos entre R$ 500 e R$ 15 mil para mulheres empreendedoras.

O momento ocorreu no Parque Dom Aloísio Lorscheider e contou com serviços especiais para o público feminino, além de outros anúncios de investimentos.

Foi lançado o edital Mulheres Na Ciência, com R$ 2 milhões voltadas a financiamentos de projeto de até R$ 125 mil. Os recursos podem ser usados para despesas de capital e custeio e até 30% desse total em bolsas.

Sobre a novidade para o Ceará Credi Mulher, a secretária das Mulheres, Lia Gomes, destacou a importância de direcionar a maior parcela do Ceará Credi neste ano ao público feminino.

"Essa ampliação, destinando R$ 62 milhões para o crédito feminino, é muito importante. Essa parte da autonomia econômica é importantíssima porque sabemos, que um dos principais fatores que impedem mulheres de saírem de relacionamentos abusivos, é a dependência econômica. Então, com esse dinheiro, impactamos também na vida dessas mulheres por esse viés. É uma política vital para a mudança de vida das nossas cearenses", pontou a titular da Secretaria das Mulheres.

Jade Romero, vice-governadora do Estado e secretária de Proteção Social, pontou o reforço nas políticas públicas voltadas para mulheres: "O Governo do Ceará tem tido um empenho no avanço da política de mulheres no Estado. Nós temos a menor taxa de feminicídio do Brasil, mas entendemos que ainda é muito, por isso seguiremos investindo na segurança pública como um todo, mas em especial na proteção de todas as mulheres".

Para o governador Elmano de Freitas, também presente no momento, a sociedade ainda tem "muitos desafios", mas que serão sempre superados na "luta pela igualdade" e "sem recuo".

Temos que sempre aplaudir as mulheres cearenses, que muitas delas estão à frente de suas famílias, lutando, todos os dias. São mulheres guerreiras. Hoje vivemos em uma sociedade que as mulheres ainda lutam por direitos iguais. Nesse país, as mulheres ainda são agredidas fisicamente e psicologicamente. Mas aqui, nós somos da maré de respeito a mulheres, de luta pela igualdade. Então fico feliz de está aqui hoje, anunciando essa série de ações para as nossas mulheres cearenses Elmano de Freitas Governador do Ceará

Criação de nova Delegacia da Mulher

Neste sábado, o governador Elmano de Freitas ainda sancionou a lei que cria a 2ª Delegacia da Mulher de Fortaleza, após 40 anos da criação da primeira especializada para mulheres do Brasil.

Além desta lei, o governador ainda sancionou outros dispositivos legais neste Dia da Mulher: