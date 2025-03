Declaração do Imposto de Renda 2025 deve começar neste mês; veja detalhes

A entrega da declaração do Imposto de Renda em 2025 poderá ser feita a partir deste mês de março. O cronograma oficial não foi divulgado pela Receita Federal, mas a expectativa é de que as informações sejam atualizadas em breve, com as regras e o calendário. Em 2024, o prazo para declaração se iniciou no dia 17 de março e seguiu até o dia 31 de maio.

Anteriormente, as declarações já começavam a ser feitas no início do mês, mas, desde 2023, o cronograma passou a ser liberado em meados de março.

A mudança seria por conta da declaração pré-preenchida, na qual as instituições financeiras enviam informações bancárias ao Fisco antes do início das declarações. Além disso, empregadores, planos de previdência e serviços de saúde também o fazem até o fim do mês de fevereiro.

Tabela do IR

A tabela de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) também foi atualizada, apontando que o teto de isenção passou para R$ 2.259,20 mensais.

Para chegar à faixa de quem ganhava dois salários mínimos, o Governo deverá usar um desconto simplificado, de R$ 564. Dessa forma, pessoas que recebiam salário até R$ 2.824 não precisavam pagar IR.

Saiba quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2025 (ano-base 2024)

Com base em regras válidas até o momento: