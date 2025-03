Pagamento antecipado do INSS começa nesta quinta-feira (6); veja calendário de 2025 e como consultar valores

O pagamento antecipado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aposentados e pensionistas começa nesta quinta-feira (6), beneficiando cerca de 15 milhões de segurados.

O calendário do mês foi estendido devido ao Carnaval, e parte dos beneficiários receberia apenas nos dias 10, 11 e 12 de março. No entanto, decisão do Governo Federal antecipou para os dias 6 e 7.

Os primeiros pagamentos tiveram início em 24 de fevereiro, segundo o INSS. Desse modo, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido os pagamentos até a primeira semana de março.

A medida beneficia os segurados com o cartão com número final 8, 9 e 0, no caso de quem recebe um salário-mínimo. Entre quem recebe acima do mínimo, beneficiará os segurados com o dígito final 3 a 0.

Calendário

Com a antecipação, os beneficiários que receberiam o pagamento nos dias 10 e 11 terão os créditos do benefício no dia 6. Os que estavam previstos para o dia 12, vão receber no dia 7.

Como consultar?

Os segurados podem consultar o valor do benefício pelo site Meu INSS. Após fazer o login na tela inicial, clique no serviço "Extrato de Pagamento". É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, é necessário ter login e senha.

