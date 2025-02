INSS antecipa pagamento de aposentados e pensionistas após determinação de Lula

O pagamento de aposentados e pensionistas foi antecipado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão detalhou que cerca de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas com a medida.

A data de pagamentos estava marcada para os dias 10, 11 e 12 de março. Porém, os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo órgão receberão o crédito do benefício nos dias 6 e 7 deste mês.

Os primeiros pagamentos tiveram início em 24 de fevereiro, segundo o INSS. Desse modo, os 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido seus pagamentos até a primeira semana de março.

Por que a decisão foi tomada?

A mudança das datas ocorreu devido ao carnaval, segundo informações do jornal O Globo.

Como a festa cai no início do mês de março, o pagamento do salário de trabalhadores será afetado. No setor privado, o salário deve ser depositado até o quinto dia útil do mês.