Consumidor poderá negociar dívidas em mutirão com 160 instituições; saiba como participar

Teve início, no último sábado (1), mais uma edição do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Ao todo, 160 instituições participantes negociarão dívidas em condições mais vantajosas do que as realizadas normalmente nas agências.

A ação dura todo o mês de março e faz parte do Mês do Consumidor. O participante pode negociar diretamente com as instituições ou através da plataforma Consumidor.gov.br.

Durante o mutirão, são oferecidas condições melhores de parcelamento, descontos e melhores condições de refinanciamento, em dívidas com cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros empréstimos com bancos e instituições financeiras.

Consulta

Com a ferramenta Registrato, o Banco Central também colabora com o evento. Cada consumidor pode consultar suas dívidas no sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a relação de dívidas perante as instituições financeiras.

Para acessar o sistema é preciso ter uma conta no Gov.br, canal de serviços digitais do governo federal.

Segundo orientação do mutirão, para participar o consumidor deve seguir o seguinte passo a passo:

Entre em contato com o banco ou a financeira usando os canais oficiais disponibilizados pela instituição

Informe que deseja renegociar pelo Mutirão da Febraban.

Informe a dívida que deseja quitar

Pergunte quais são as condições (descontos e prazos) oferecidas

Se concordar com o que foi proposto, peça para assinar o acordo de negociação.

Alguns bancos e financeiras criaram canais específicos para as negociações. A lista completa pode ser consultada no site do Mutirão.

