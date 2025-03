CE tem dois avisos de chuvas intensas para mais de 170 cidades; veja previsão por região

Dois novos avisos emitidos nesta segunda-feira (3), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontam previsão de chuvas em quase todo o Ceará até as 10h de terça (4).

Os avisos amarelo e laranja indicam “perigo potencial” e “perigo”, respectivamente. O de menor risco é válido para 163 localidades, enquanto o de nível intermediário abrange 22 cidades, concentradas na região Norte e Serra da Ibiapaba.

Apenas os extremos do Litoral Leste e Cariri ficaram de fora do levantamento.

Veja também Ceará Ceará tem risco moderado de inundações e de deslizamentos de terra; veja regiões Ceará Bombeiros resgatam 8 pessoas após balsa virar em açude no Interior do CE; veja vídeo

No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja classificados pelo Inmet, que indicam os seguintes cenários:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

O Inmet aponta que esses locais estão sujeitos a “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o órgão faz algumas recomendações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o Interior do Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) detalha que a previsão para esta segunda-feira (3) e terça-feira (4) aponta maiores acumulados de chuva para o noroeste do Estado, abrangendo as macrorregiões da Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém e o norte do Sertão Central e Inhamuns.

Essas chuvas devem ocorrer entre a tarde e a noite, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo ser forte em alguns momentos. No final da tarde e início da noite, áreas de instabilidade formadas nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba devem avançar para o sul da região Jaguaribana e o norte do Cariri, provocando chuvas também com intensidade de fraca a moderada.

Durante a madrugada e início da manhã de terça, a chuva tende a se deslocar para o centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, mantendo intensidade de fraca a moderada, ocasionalmente forte. Nas demais regiões devem ocorrer chuvas isoladas e mais passageiras ao longo dos períodos do dia.

Previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana

A previsão do tempo netsa segunda-feira para a capital e cidades do entorno é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada no período da noite.

Para terça-feira (4) e quarta-feira (5), Fortaleza e RMF devem ter chuvas isoladas com intensidade fraca, ocasionalmente moderada, durante o período da madrugada e o início da manhã.

Cidades com aviso de perigo (laranja)

Acaraú Alcântaras Barroquinha Bela Cruz Camocim Chaval Coreaú Cruz Frecheirinha Granja Jijoca de Jericoacoara Marco Martinópole Massapê Meruoca Moraújo Morrinhos Santana do Acaraú Senador Sá Tianguá Uruoca Viçosa do Ceará

Cidades com aviso de perigo potencial (amarelo)