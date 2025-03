Bombeiros resgatam 8 pessoas após balsa virar em açude no Interior do CE; veja vídeo

Oito pessoas foram resgatadas por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) nesse sábado (1º), após uma balsa virar dentro d'água num açude da cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará.

Segundo a corporação, um destacamento foi direcionado para atender a uma ocorrência envolvendo o tombamento de uma embarcação no açude Trussu. O incidente ocorreu por volta das 15h, quando uma balsa com oito pessoas virou na água.

Todas as vítimas foram resgatadas por outra embarcação que estava nas proximidades. Não houve registro de feridos.

Ainda assim, a guarnição do CBMCE, que atua no posto do Balneário Cristo Redentor, foi até o local para prestar suporte na recuperação de objetos e realizar o reboque da embarcação até um local seguro.

"O CBMCE reforça a importância de medidas preventivas na navegação, como o uso de coletes salva-vidas e a verificação das condições da embarcação antes da travessia, garantindo a segurança de todos", recomendou o órgão.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Capacidade do açude

De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o açude Trussu está atualmente com 131 milhões de m³, equivalente a 51,58% de sua capacidade total.

O reservatório é um dos mais importantes do Estado e abastece a cidade de Iguatu, além de alguns grandes núcleos populacionais, como Suassurana e Catolé dos Timóteos.

Em dezembro de 2024, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) entregou obras de recuperação da Barragem, fundamental "para reforçar a segurança estrutural do açude e garantir sua plena funcionalidade".