Ceará tem risco moderado de inundações e de deslizamentos de terra; veja regiões

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), publicou uma previsão de risco hidrológico (alagamentos e inundações) e geológico (deslizamentos de terra) moderado, abrangendo a faixa litorânea do Ceará e a região de Sobral, neste domingo (2).

A Defesa Civil do Ceará orienta que a população evite áreas alagadas e não tente atravessar enxurradas.

Em relação ao risco hidrológico, o Ceará pode ter ocorrência de inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.

A previsão é para toda a faixa litorânea cearense e afeta também os estados do Maranhão e do Piauí.

Esses locais têm previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, que podem gerar acumulados significativos, além do coeficiente de marés alto, que dificulta o escoamento.

Há possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em ao menos um município das Regiões Geográficas Intermediárias indicadas.

Risco de deslizamentos de terra

Já sobre o risco geológico, a previsão do Cemaden indica a chance de movimentação de massa em regiões geográficas intermediárias de Sobral e Fortaleza devido aos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.

Além disso, há chance de novas precipitações ao longo do domingo (2).

Por isso, há possibilidade de ocorrências pontuais de deslizamentos de terra induzidos, especialmente em encostas urbanizadas. Há probabilidade de ocorrência de deslizamentos em ao menos um município das Regiões Geográficas Intermediárias indicadas.

Diante desse contexto, a Defesa Civil do Ceará orienta que:

Sair de casa ou de encostas ao notar rachaduras

Evitar transitar por ruas alagadas

Ficar atento aos sinais de deslizamento (inclinação de postes e árvores tombando, por exemplo)

Ao identificar risco, acionar a Defesa Civil: 193

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica condições de chuva em todas as macrorregiões do Estado até segunda-feira (3).

No domingo (2), os maiores acumulados são esperados na Faixa Litorânea, nas regiões serranas (Ibiapaba e Maciço de Baturité) e no Sul do Estado.

Nas demais regiões, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e passageira. Já na segunda-feira, o Centro-Norte do estado deve registrar chuvas isoladas, enquanto os maiores volumes de precipitação devem se concentrar no Centro-Sul do Ceará.

Confira a previsão detalhada para o domingo (2)