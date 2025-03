Chuvas reduzem, mas moradores da Aerolândia enfrentam segundo dia de alagamentos; veja imagens

Uma das maiores chuvas da história de Fortaleza, na madrugada de sexta-feira (28), alagou parte das vias e residências do bairro Aerolândia, na periferia da cidade. Neste sábado (1º), mesmo com precipitações mais fracas na capital (28,1 mm, em média), a grande quantidade de água ainda não escoou.

O gaúcho Elio Hohne, que mora no Ceará há 35 anos, recorreu a uma tábua de madeira para tentar barrar a entrada do líquido em casa. Contaminada, a água repleta de lixo boiando gera riscos à saúde de quem precisa enfrentar a “lagoa” para sair de casa.

Ao final da manhã de hoje (1º), o repórter fotográfico Davi Rocha, do Diário do Nordeste, percorreu as vias alagadas do bairro, onde moradores mantinham móveis e eletrodomésticos suspensos para evitar o contato com a água.

Moradora do bairro há 40 anos, Maria* (nome fictício) se viu ilhada e relembrou uma “enchente” enfrentada na Aerolândia em 1996, quando “a água chegou a 1,5 metro de altura”. Naquele ano, a quadra chuvosa cearense ficou 22,6% acima da média.

Em meio à preocupação, outro homem brincou: “o lado bom é que dá pra pescar na calçada de casa”.

Veja imagens da situação do bairro:

Legenda: Moradores enfrentam riscos do alagamento para conseguirem sair de casa Foto: Davi Rocha

Foto: Davi Rocha

Legenda: Gaúcho Elio Hohne mora no Ceará há 35 anos e tenta impedir que água entre em casa novamente Foto: Davi Rocha

Legenda: Elio suspendeu geladeira e outros móveis para não perder eletrodomésticos no alagamento de casa Foto: Davi Rocha

Legenda: Marca na parede mostra altura à qual a água chegou, enquanto moradores se previnem como podem dos prejuízos Foto: Davi Rocha

Legenda: Alagamento de diversas ruas do bairro deixam moradores ilhados pelo segundo dia seguido Foto: Davi Rocha

Legenda: Sacos de lixo boiam ao longo das vias tomadas pela água contaminada Foto: Davi Rocha

Legenda: Em algumas ruas, água chega à altura do joelho Foto: Davi Rocha

Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas devem continuar em Fortaleza pelo menos até segunda-feira (3).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu dois avisos indicando níveis distintos de "perigo" causados pelas precipitações na capital e outras centenas de municípios cearenses. A previsão é válida até 10h de domingo (2).