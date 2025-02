Chuva em Fortaleza entre quinta (27) e sexta (28) é uma das 10 maiores da história da cidade; relembre

Os 178,2 milímetros acumulados em Fortaleza entre 7h de quinta (27) e 7h desta sexta-feira (28) entraram para a lista de 10 maiores chuvas da história da cidade. Na série monitorada desde 1950, a precipitação passou a ocupar o 9º lugar.

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), e mostram que a precipitação foi registrada pelo posto pluviométrico localizado no bairro Castelão.

Veja também Ceará Inmet emite aviso vermelho de chuvas intensas para Fortaleza e outras 70 cidades do Ceará; veja lista Ceará Fortaleza tem 115 pontos de alagamentos e dois desabamentos em 12h de chuva, aponta Defesa Civil Ceará Vias ficam bloqueadas e com tráfego comprometido em Fortaleza por conta das chuvas desta sexta (28)

As últimas chuvas desse porte na capital aconteceram no dia 11 de fevereiro do ano passado, quando choveu 215,1 mm no posto do Pici, 200 mm no Caça e Pesca, e 192 mm no Centro da cidade.

10 maiores chuvas da história de Fortaleza

29/01/2004: 250 mm

11/02/2024: 215,1 mm

11/02/2024: 200 mm

23/06/2012: 197,6 mm

27/03/2012: 197,5 mm

11/02/2024: 192 mm

20/03/1988: 189 mm

29/01/2004: 180,6 mm

28/02/2025: 178,2 mm

23/06/2012: 177,8 mm

A forte e constante chuva desde a madrugada tem causado transtornos em diversos pontos da cidade. Em 12 horas, entre quinta e hoje, foram registrados 115 pontos de alagamentos e dois desabamentos, de acordo com a Defesa Civil do Município.

Em Messejana, por exemplo, o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha) sofreu sérios danos estruturais, resultando na entrada de água na unidade. Outros alagamentos foram informados nos bairros Conjunto Palmeiras, Passaré, Jangurussu, Messejana e Itaoca.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias

Maiores chuvas de 2025

Até esta sexta, 28 de fevereiro, a maior chuva do ano no Ceará foi contabilizada no município de Pacujá, na região do Sertão de Sobral: com 230 mm, a precipitação também entrou na história como a maior em um mês de janeiro dos últimos 21 anos.

Todas as maiores precipitações de 2025 no Ceará aconteceram no dia 15 de janeiro:

Pacujá: 230 mm

Cariré: 217 mm

Forquilha: 203 mm

Acaraú: 192 mm

Itarema: 189 mm

Acaraú (posto Aranau): 185 mm

Forquilha: 184 mm

Senador Sá: 183,2 mm

Graça: 182 mm

Mucambo: 180 mm

Previsão do tempo para o Ceará

O carnaval deve ser marcado por chuvas intensas na maior parte do território cearense, de acordo com a Funceme. O órgão separa o informe por turnos:

Sexta-feira, 28/02/2025

Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri. Tarde : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no centro-norte do estado. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no centro-norte do estado. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas. Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas no Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, e baixa possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas.

Sábado, 01/03/2025

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e chuvas isoladas nas demais macrorregiões. No Litoral de Fortaleza e no Cariri, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e chuvas isoladas nas demais macrorregiões. No Litoral de Fortaleza e no Cariri, há possibilidade de trovoadas isoladas. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, chuvas isoladas na Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e na Jaguaribana. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, chuvas isoladas na Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e na Jaguaribana. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas. Tarde : Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e no Maciço de Baturité.

: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e no Maciço de Baturité. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada no Litoral Norte e Ibiapaba.

Domingo, 02/03/2025