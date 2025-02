O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico de chuvas intensas para o Ceará até as 12 horas desta sexta-feira (28) para 71 municípios. Pela primeira vez no Estado, foi emitido o nível de classificação em vermelho, o que representa "grande perigo".

Nas localidades incluídas no aviso, são esperadas chuvas entre 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.

O Inmet alerta ainda para o "grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário". Em situações confirmadas de grande perigo, o Instituto também recomenda a procura por abrigo, evitando a permanência ao ar livre.

Veja lista de municípios que receberam alerta no Ceará:

Acarape Acaraú Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Beberibe Bela Cruz Canindé Capistrano Caridade Cascavel Caucaia Choró Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim General Sampaio Guaiúba Guaramiranga Horizonte Ibaretama Ibicuitinga Icapuí Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Jaguaruana Limoeiro do Norte Maracanaú Maranguape Marco Miraíma Morada Nova Morrinhos Mulungu Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Pentecoste Pindoretama Quixadá Quixeré Redenção Russas Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Sobral Tabuleiro do Norte Tejuçuoca Trairi Tururu Umirim Uruburetama

Classificação de risco

Os avisos emitidos pelo Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja, sendo esta a primeira vez que o Estado recebe a classificação vermelha.

Ao longo da tarde e noite desta sexta-feira (28), a chuva deve ter intensidade variando de moderada a forte em macrorregiões como Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Maciço de Baturité, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No sábado (1º), as chuvas continuam, mas há indicativo de redução da área com chuva e dos acumulados de chuva, que devem passar a ocorrer de forma mais esparsa, principalmente a partir da tarde.

