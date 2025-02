Fortaleza e pelo menos mais 6 cidades do CE registram mais de 100mm de chuva; veja locais

As chuvas intensas que caem sobre o Ceará desde a noite da última quinta-feira (27) elevaram os registros monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Parte do Estado também recebeu aviso meteorológico vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até as 12h desta sexta (28). Até o momento, oito cidades, incluindo Fortaleza, registraram mais de 100mm de chuva nas últimas 24 horas.

De acordo com o Calendário de Chuvas do Ceará, as cidades mais afetadas ficam na área litorânea e na região jaguaribana. A capital teve o maior volume acumulado no Estado entre as 7h de quinta e as 7h desta sexta-feira (28).

Veja a lista:

Fortaleza (Posto: PICI): 152.4 mm Caucaia (Posto: CAUCAIA): 149.8 mm Beberibe (Posto: LAGOA FUNDA): 144.8 mm Icó (Posto: TRES BODEGAS): 130 mm Fortaleza (Posto: MARAPONGA): 126 mm Maranguape (Posto: FAZENDA COLUMINJUBA): 120 mm Beberibe (Posto: BEBERIBE): 120 mm Aquiraz (Posto: SITIO SAPUCAIA FAGUNDES): 118 mm Beberibe (Posto: SITIO FORQUILHA - COGERH): 118 mm Cascavel (Posto: CASCAVEL): 105 mm

Na noite de ontem, a Defesa Civil do Ceará emitiu alerta de severidade das precipitações, seguindo aviso meteorológico elaborado pela Funceme. A Fundação não descarta "a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento".

Entre as recomendações da Defesa Civil, estão:

Evite áreas de risco e fique atento aos alertas

No trânsito, redobre a atenção e evite trechos alagados

Legenda: Imagem de satélite da Funceme mostra nebulosidade próxima à faixa litorânea do Ceará às 8h20 desta sexta (28) Foto: Funceme

Segundo a Funceme, a manhã desta sexta deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba, e chuvas isoladas na Jaguaribana e no Cariri.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, está mais próxima da costa norte do Nordeste do Brasil, favorecendo a ocorrência de chuvas no centro-norte do Estado.

Previsão para os próximos dias

Ao longo da tarde e noite de sexta-feira, a chuva deve ter intensidade variando de moderada a forte em macrorregiões como Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Maciço de Baturité.

No sábado (1º), as chuvas continuam, mas há indicativo de redução da área com chuva e dos acumulados de chuva, que devem passar a ocorrer de forma mais esparsa, principalmente a partir da tarde.