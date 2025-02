Chuva forte com raios e alagamentos atinge Fortaleza desde a noite de quinta-feira (27)

Uma forte chuva atinge Fortaleza e Região Metropolitana desde a noite desta quinta-feira (27). A precipitação começou no fim da noite e veio com registros de raios e de alagamentos em diversos bairros da Capital cearense. Ruas tiveram veículos submersos, e a água chegou a invadir casas.

A previsão para esta sexta-feira (28) é de chuva em todas as regiões do Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O órgão já havia emitido nesta quinta um aviso de alerta meteorológico de chuva intensa, válido até o meio-dia desta quinta-feira (27)

"Os períodos mais favoráveis para ocorrência das chuvas intensas são o final da tarde e noite de quinta-feira (Litoral Norte, Jaguaribana, norte do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém), madrugada e manhã de sexta-feira (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, litoral da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité e Ibiapaba. O risco é médio para o centro-norte cearense, e potencial no sul", informou a Funceme.

Defesa Civil emite alerta

Após o início da chuva, a Defesa Civil emitiu um alerta para moradores por meio de SMS. "Chuva intensa e raios agora! Evite áreas alagadas e, se possível, desligue eletrodomésticos da tomada", diz texto.

Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Tábua das Marés 2025, do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o Carnaval em Fortaleza deve ser marcado por chuvas intensas e maré alta com ondas que ultrapassam os três metros

