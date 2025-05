Paramotor cai e deixa feridos na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um paramotor caiu na Paia do Futuro, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (7), e deixou dois feridos.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará realizou o atendimento de um homem e de uma mulher, que não tiveram a identidade revelada.

A vitima feminina foi colocada na prancha seguindo o padrão de atendimento de um trauma e levada para o hospital.

Já o homem, responsável pela operação, aparentava estar bem e não quis ir ao hospital de ambulância, utilizando então seus próprios meio, conforme os bombeiros.

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram as vítimas recebendo o apoio de populares que estavam na praia no momento, antes da chegada dos bombeiros.

