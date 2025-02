Vias ficam bloqueadas e com tráfego comprometido em Fortaleza por conta das chuvas desta sexta (28)

Como consequências das fortes chuvas que atingem o Ceará nesta sexta-feira (28), algumas vias de Fortaleza acabaram bloqueadas e com o tráfego comprometido. Logo nas primeiras horas da manhã, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) se dirigiram à Av. Presidente Costa e Silva, no bairro José Walter, onde o fluxo de veículos está prejudicado por conta de um alagamento.

Em declaração ao Diário do Nordeste, R. Silva, agente de trânsito da AMC, explicou que alguns automóveis ficaram presos na via. "Antes da nossa chegada, alguns dos [veículos] que estavam aqui tentaram passar, mas ficaram em pane. Os reboques tiveram que vir e fazer a retirada particular", contou.

Ainda na Av. Presidente Costa e Silva, a reportagem apurou que alguns carros perderam as placas enquanto tentavam fazer a travessia. Por conta do intenso fluxo, os objetos foram deixados para trás, boiando na água.

"Com relação às placas, a gente está orientando a ir procurar o órgão, principalmente aqui no depósito, na Av. Juscelino Kubitschek. Quem encontrar as placas pode deixar no depósito da AMC", afirmou Silva.

Legenda: Parte da Av. Presidente Costa e Silva alagou, o que fez com que muitos veículos fizessem o retorno na própria via Foto: Lucas Falconery

Para aqueles que pretendem ou necessitam passar pelo local, a AMC orienta uma rota alternativa pela Av. Bernardo Manuel. Em nota à reportagem, a autarquia também informou outros pontos de trânsito intenso na capital.

Um deles está concentrado na na Av. Governador Raul Barbosa, onde uma lentidão foi registrada no sentido Arena Castelão/Aldeota devido a trecho parcialmente alagado entre o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente e a Av. Murilo Borges. "Agentes estão no local para controlar o fluxo de veículos", disse a AMC.

Já a Rua do Canal, no bairro São João do Tauape, está bloqueada entre a Av. Governador Raul Barbosa e Av. Borges de Melo devido ao nível elevado do Canal do Lagamar. "O efetivo do órgão disciplina a circulação e orienta os condutores a utilizar vias alternativas", finaliza a autarquia.

Saiba quais são os principais bloqueios

A AMC informou, em nota, que a Av. Governador Raul Barbosa está bloqueada no trecho compreendido entre a BR-116 e Av. Murilo Borges. Os acessos interditados incluem ainda o viaduto da Av. Alberto Craveiro (do Makro), a alça da BR-116, o viaduto Evandro Ayres de Moura, a Av. Murilo Borges e a Rua Capitão Aragão.

Como alternativa, o órgão municipal recomenda o tráfego pelas avenidas Jornalista Tomaz Coelho e Paulinho Rocha para acessar a BR-116. Além disso:

Quem trafega pelo viaduto da Av. Alberto Craveiro, no sentido Arena Castelão/Aldeota, deve acessar a alça à direita para a BR-116 (sentido Messejana-Centro);

No sentido Aldeota/Arena Castelão, o tráfego deve ser pela Av. Murilo Borges ou pela Rua Capitão Aragão, a depender do destino.

Chuvas intensas causam alagamentos

A forte precipitação que começou na noite de quinta-feira (27) e se estendeu pela madrugada desta sexta-feira (28) provocou transtornos em diversos pontos da cidade. Várias ruas da capital cearense ficaram alagadas, dificultando o tráfego e causando prejuízos a moradores e motoristas. Em algumas localidades, a água invadiu residências e estabelecimentos comerciais.

Veja também Ceará Com 178mm, Fortaleza registra a maior chuva de 2025 Ceará Inmet emite aviso vermelho de chuvas intensas para Fortaleza e outras 70 cidades do Ceará; veja lista

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou um acumulado de 178 mm de chuva em Fortaleza até às 9h50 desta sexta-feira (28). A capital do estado também teve o maior nível de precipitação registrado pela Funceme, seguida por Caucaia, com 149.8mm. Ao todo, 144 municípios do Ceará foram atingidos pelas chuvas.

Alerta vermelho

Diante da intensidade das chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de nível vermelho para 71 municípios cearenses, classificando a situação como de "grande perigo". O aviso meteorológico prevê chuvas superiores a 100 mm por dia e ventos acima de 100 km/h. O órgão alerta ainda para o risco elevado de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação do Inmet para a população é buscar abrigo em locais seguros, evitar áreas alagadas e seguir as orientações das autoridades. A previsão do tempo para esta sexta-feira (28) indica continuidade das chuvas em todas as regiões do estado.

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.