Com 178mm, Fortaleza registra a maior chuva de 2025

Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 entre as 7h da última quinta (27) e a manhã desta sexta-feira (28), após uma madrugada de precipitações intensas.

O Calendário de Chuvas do Ceará, alimentado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), aponta que houve registro de 178,2 mm no posto Castelão. O segundo posto com mais chuva no Estado fica no Pici, com 152,4mm.

As duas medições são maiores do que a registrada no dia 15 de janeiro deste ano, com 132mm, até então a maior precipitação do ano na cidade. Em terceiro, veio o dia 19 de fevereiro, com 98,4mm também no posto Castelão.

Fevereiro também teve a maior chuva de 2024 na capital: no dia 11 daquele mês, foram registrados 215,1 milímetros, o maior registro em 20 anos e segundo maior da história do monitoramento.

Alagamentos e desabamentos

A intensidade das precipitações gerou diversos transtornos na cidade. O plantão da Defesa Civil de Fortaleza informou que, das 19h de ontem às 7h de hoje, recebeu 118 ocorrências em diversos bairros.

Foram 115 alagamentos, distribuídos em localidades como Conjunto Palmeiras, Passaré, Jangurussu, Messejana e Itaoca. Também foram registrados dois desabamentos (Messejana e Passaré) e um risco de desabamento, na Vila Pery.

O órgão reforça que as equipes estão trabalhando em diversas áreas da cidade e avaliando a situação das comunidades residentes no entorno dos recursos hídricos.

"Em caso de qualquer risco, a DC de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população", ressalta.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que está atuando conforme protocolos de emergência para minimizar os impactos no tráfego. Diversas vias têm alagamentos que dificultam os deslocamentos.

Aviso vermelho

Até as 12h, Fortaleza e outras 70 cidades do Ceará receberam aviso meteorológico vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que representa "grande perigo".

Nas localidades incluídas na lista, são esperadas chuvas entre 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.