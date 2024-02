Fortaleza tem dia com maior chuva dos últimos 20 anos, com 215,1 milímetros acumulados

Fortaleza registrou a maior chuva dos últimos 20 anos entre as 7h de sábado (10) e 7h deste domingo (11), com um acumulado de 215,1 milímetros, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O volume de precipitações foi tão intenso que nos últimos 50 anos - período de início do monitoramento pluviométrico pela Funceme - somente em janeiro de 2004, a Capital teve uma chuva maior, com 250 mm, se contabilizado o recorde por ano. Neste domingo de Carnaval, a cidade segue banhada pelas chuvas.

No sábado, os moradores da Capital sentiram o impacto. A Defesa Civil Municipal, até o momento, ainda não divulgou nenhum balanço oficial das ocorrências, mas é certo que as precipitações geraram inúmeros efeitos que vão desde alagamento de vias à abertura de uma cratera nas proximidades das obras do metrô que fez, ao menos, 10 famílias precisarem deixar as próprias casas devido aos riscos.

Além de desabamentos, as chuvas também provocaram falta de energia que perdurou por horas em diversos bairros da Capital e também da Região Metropolitana, semáforos apagados e até transbordamento de micros lagoas no Parque Rachel de Queiroz. O volume de chuvas também tem impactado a programação de Carnaval, gerando cancelamento de algumas apresentações em polos da Prefeitura de Fortaleza.

Confira maiores chuvas em Fortaleza por ano

2004: 250 milímetros

2024: 215,1 milímetros

2012: 197,6 milímetros

1988: 189 milímetros

2014: 169 milímetros

Essa divisão é por ano e há registros maiores que estes se considerado que alguns volumes intensos chuva foram registrados dentro dos mesmo anos, como, por exemplo, em 2012, que registra a terceira maior chuva da Capital no dia 23 de junho, com 197,6 mm, mas também acumulou 197,5 mm de precipitações no dia 27 de março.

Vale ressaltar que a métrica utilizada pelo órgão do Governo do Estado considera sempre o volume de chuvas registrado entre as 7h horas de um dia até as 7h da manhã do outro.

Em décadas passadas, o intenso volume de chuvas em Fortaleza, em alguns casos, chegou a situação extrema de gerar até mortes tanto de crianças como de adultos, conforme consta nos registros do Diário do Nordeste.

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990 a cidade teve chuvas intensas, conforme noticiado nos jornais. Mas só uma, de 1988, está entre as 5 maiores. Em 1997, há também registro de uma grande chuva, ocorrida no dia 24 de abril daquele ano em Fortaleza. À época, a imprensa apontava uma chuva de 270 mm na Capital, mas dados oficiais da Funceme considerando o registrado das 7h às 7h do dia seguinte não contabilizou esse volume.

Maior chuva no Ceará

No Ceará, a maior chuva registrada nos últimos 50 anos, conforme já noticiado pelo Diário do Nordeste, ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2004, segundo dados da Funceme, quando choveu em 181 municípios do Estado. A maior precipitação do Ceará foi na cidade do Crato, Zona Sul do Estado, com 290 mm naquela data.

Notícias da época apontam que na Região do Cariri, além do Crato, cidades como Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e Caririaçu foram afetadas.

Pessoas desabrigadas, rios transbordando, estradas obstruídas, deslizamento de barreiras, plantações destruídas, municípios isolados devido às condições das estradas, foram alguns dos rastros desse dia de chuva intensa.