Fortaleza tem segunda madrugada de chuva intensa neste Carnaval; veja previsão e balanço no Interior

Fortaleza amanheceu novamente com chuva, neste 2º dia de Carnaval. Conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos 215.1 milímetros (mm) de água banharam a capital cearense entre 7h de sábado e as 7h deste domingo (11).

E as precipitações devem continuar ao longo do dia. Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões do Estado.

No sábado (10), as precipitações intensas causaram transtornos, cancelamento e o adiamento da programação da Festa de Momo.

Chuvas em 87 cidades

No Ceará, 87 municípios registraram chuvas no intervalo de 24 entre sábado e domingo, segundo levantamento preliminar da Funceme.

Depois de Fortaleza, estão Maranguape (150 mm), São Gonçalo do Amarante (94 mm) e Piquet Carneiro (93 mm) registraram os maiores volumes pluviométricos, conforme balanço até as 10h.

Veja os 10 maiores volumes: