10 famílias são retiradas de casas após cratera se abrir em rua de Fortaleza depois da chuva

Dez famílias precisaram ser retiradas de suas casa depois que uma cratera se abriu em uma rua, após as fortes chuvas na manhã deste sábado (10) em Fortaleza. A ocorrência foi no entorno das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, na Rua Adarias de Lima, no bairro Moura Brasil.

A informação foi divulgada pelo secretário da Gestão Regional de Fortaleza (Seger), Ferruccio Feitosa - por meio de seu perfil Instagram - que esteve no local com a Defesa Civil municipal.

As famílias, segundo a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra) informou à reportagem, foram levadas a um hotel no Centro de Fortaleza, e os dois lados da rua foram isolados.

"A Secretaria da Infraestrutura do Ceará informa que, por meio do consórcio responsável pela obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, foi feito o reparo da parede de contenção ao lado do shaft (embocadura dos túneis) e trabalha para realizar o preenchimento em concreto da cratera. A Seinfra prestou total apoio junto à Defesa Civil à retirada dos moradores e isolamento dos dois lados da rua Rua Adarias Lima. As famílias foram encaminhadas desde as 15h30, em segurança, para um hotel no Centro de Fortaleza", disse a secretaria, em nota.

Defesa Civil esteve no local

Em publicação no Instagram, o secretário Ferruccio Feitosa, da Seger, também declarou que o Consórcio FTS, responsável pelas obras do Metrô de Fortaleza, se responsabilizou por realocar os moradores.

"Nós estamos no Moura Brasil neste exato momento, onde a Defesa Civil prontamente identificou uma situação grave devido à obra que está ocorrendo do Metrô de Fortaleza e comprometeu, com as chuvas, mais ou menos dez residências", disse Ferrucio Feitosa, em vídeo publicado na rede social, ao lado do coordenador de proteção e defesa civil Heraldo Maia Pacheco.

Chuvas intensas

Fortaleza foi banhada por chuvas intensas na manhã deste sábado (10), com registro de vários pontos de alagamento, falhas de energia e quedas de árvores.

De acordo com monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em cerca de 100 municípios do Estado entre as 7h de sexta-feira (9) e as 7h deste sábado (10). Os dados ainda são atualizados.