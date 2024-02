Fortes chuvas causam falta de energia em diversos bairros de Fortaleza e na Região Metropolitana

As chuvas deste sábado (10) causaram além de alagamentos das ruas, avenidas e túneis em Fortaleza, quedas de árvores e desabamentos de tetos, como no posto de combustível no bairro Rodolfo Teófilo, também a interrupção ou oscilação no fornecimento de energia em alguns bairros da capital e da Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme relatos registrados pelo Diário do Nordeste, em Fortaleza e Região Metropolitana há problemas de queda de energias nos bairros:

Vila União

Centro

Bairro de Fátima

Praia de Iracema

Joaquim Távora

Monte Castelo

Presidente Kennedy

Vicente Pinzon

José Walter

Icaraí (Caucaia)

No Ceará, entre 7h de sexta-feira e 7h de sábado, choveu em 98 cidades, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Veja também

Danos da rede elétrica

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, as precipitações registradas no estado desde a madrugada de sábado (10) causaram diversos danos na rede elétrica em diferentes pontos da área de concessão da distribuidora.

A concessionária destacou que além de Fortaleza e RMF, a Região Norte também foi atingida, principalmente na faixa litorânea do estado.

Segundo a Enel, equipes da empresa “estão nas ruas trabalhando intensamente com contingente extra para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível aos clientes”.