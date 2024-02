Ceará está sob aviso de chuvas intensas e 4 cidades em 'perigo', aponta Inmet

Todos os municípios cearenses estão sob aviso de perigo potencial ou perigo de chuvas intensas, conforme publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (10). O aviso é valido até às 10h do domingo (11), quando precipitações de até 100 milímetros e risco de falta de energia podem afetar cidades no Estado.

A grande maioria do Ceará, em 183 dos 184 municípios cearenses, está na área com aviso de perigo potencial para chuvas intensas. Apenas Icapuí, já próximo ao Rio Grande do Norte, está de fora dessa área.

Para toda essa região, podem ser registradas chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, conforme o Inmet.

Porém, 4 municípios cearenses estão dentro do mapa sob aviso de perigo de chuvas intensas: Aiuaba, Campos Sales, Parambu e Salitre.

Nesses locais, as precipitações podem ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, de velocidade entre 60 e 100 km/h. Por isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Impactos da chuva na Capital

Neste sábado (10) de Carnaval, enquanto muitos moradores se preparavam para a folia, a capital cearense amanheceu com pontos de alagamento, falhas de energia e queda de árvores por causa das chuvas.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já havia publicado previsão do tempo com possibilidade de chuva para o período.

O monitoramento da Funceme indica que choveu em cerca de 100 municípios entre as 7h de sexta-feira (9) e as 7h deste sábado (10). Os dados ainda são atualizados.

Nesse período de 24 horas, todas as macrorregiões tiveram registro de chuva. Confira os maiores acumulados:

São Gonçalo do Amarante: 51 mm

Aurora: 48.2 mm

Fortaleza (Posto Pici) : 48 mm

Ipu: 44 mm

"As chuvas observadas neste início de Carnaval têm relação com a formação de áreas de instabilidade provenientes do oceano Atlântico, bem como efeitos de brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo", informou a Funceme.

Ainda neste sábado, as condições seguem favoráveis para mais chuva. Em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), as chuvas seguem, principalmente, até a tarde.

Já para o interior, com atenção para o sul do estado, a previsão do tempo aponta acumulados mais expressivos para o período até o fim da noite.

No domingo (11), a previsão neste momento é de mais precipitações, porém, relativamente menores do que este sábado.