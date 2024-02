Chuvas levam ao cancelamento de Carnaval no Passeio Público; Prefeitura avalia programação da tarde

As chuvas que caem em Fortaleza desde a madrugada deste sábado (10) interferiram no início da programação do Carnaval gratuita na cidade. No Passeio Público, no Centro, pólo tradicional das festas carnavalescas infantis, a programação foi cancelada pela Prefeitura. A manutenção das demais apresentações em outros polos à tarde ainda é avaliada pela Prefeitura.

Veja também

Na Praça estava prevista uma programação com início às 9h, com a Charanga Tio Marcão Lindão e às 10h40 a apresentação da Banda Pacote de Biscoito. Mas, por ser um polo a céu aberto, com as chuvas ficou inviável garantir a festa.

Veja também

Na programação da Prefeitura para o 1º dia do Carnaval em Fortaleza, está previsto para às 12h festa na Praça João Gentil, no Benfica, com destaques como Di Ferreira e Banda e Luxo da Aldeia.

A Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou que a do Passeio Público foi cancelada e as demais programações estão em avaliação e serão definidas a partir das condições climáticas.

Outras programações da Prefeitura previstas para a tarde deste sábado são no Mercado dos Pinhões, a partir das 16h as apresentações de Mateus Portela e Banda; Banda Donaleda; Fernandez e Banda; Bloco Mambembe e nos Intervalos: DJ Gomes Smith.

Já às 17h, tem apresentações no Mercado da Aerolândia, Negro Nill e Banda; Banda Dó Ré Mi Folia e Deborah Lima e Banda.