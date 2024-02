Carnaval de Fortaleza 2024: confira opções gratuitas de blocos para crianças

Além de diversão garantida para os adultos, o período carnavalesco é também oportunidade para as crianças se fantasiarem e deixarem a imaginação correr solta. Por isso, além dos blocos para todas as idades, espaços públicos e privados de Fortaleza investem em programação específica para os pequenos, que têm a oportunidade de brincar, dançar e fazer novos amiguinhos durante a folia.

Para ajudar as famílias a planejarem o roteiro dos bloquinhos, o Verso elencou as principais atrações infantis gratuitas para curtir o Carnaval de Fortaleza 2024. Confira:

Caixa Cultural Fortaleza

Na Praia de Iracema, a Caixa Cultural Fortaleza recebe o “Bailinho Gente Arteira”, com o Clube da Sivozinha. O evento ocorre no pátio do equipamento cultural e promete muita diversão e brincadeiras para toda a família.

Serviço

Endereço: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Horário: 16h30 às 18h30

Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Gratuito

Passeio Público

O polo infantil mais tradicional de Fortaleza terá quatro manhãs de folia neste Carnaval, com apresentações que começam às 9h e vão até meio-dia.

No sábado (10) e na segunda-feira (12), a Charanga do Tio Marcão Lindão e a Banda Pacote de Biscoito fazem a festa. Já no domingo (11) e na terça-feira (13), os shows são de Tia Samila e sua Turma e do Bloquinho da Aquarela.

Serviço

Endereço: Praça dos Mártires (Rua Dr. João Moreira, s/n - Centro)

Horário: 9h

Mais informações: @secultfor

Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

No primeiro ano como polo oficial do Carnaval, o Parque Rachel de Queiroz recebe atrações para todos os públicos durante o período de folia. De sábado a segunda-feira, a programação começa com bandas infantis.

No sábado (10) e domingo (11), quem abre a festa é a banda Dragaxé Raiz do Poço. Já na segunda (12), a Banda Pacote de Biscoito anima os pequenos.

Serviço

Endereço: R. Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy

Horário: 17h

Mais informações: @secultfor

Gratuito

Shoppings

Os shoppings da Capital também prepararam programações especiais para os pequenos no Carnaval. No Papicu, o RioMar Fortaleza recebe, nesta sexta (09) e sábado (10), o Bloquinho Tac Tacs, com muita música e brincadeiras lúdicas. Para os adultos, há ainda apresentações da banda Os Transacionais e Reite.

No RioMar Kennedy, haverá apresentação da Banda BBK neste sábado (10), com animação infantil, pinturas faciais e brincadeiras com personagens temáticos.

Já no Iguatemi Bosque, o Bloquinho do Iguatz terá diversas atrações para os pequenos de domingo (11) a terça-feira (13): show da Banda Dó Ré Mix, pintura facial, salão fashion e brincadeiras tomam conta da Praça do Artista.

Durante todo o Carnaval, o North Shopping Fortaleza recebe a banda Brincart para uma série de brincadeiras e apresentação de canções infantis em ritmo carnavalesco para as crianças.

No North Shopping Jóquei, a festa ocorre domingo (11), com o Bloquinho Lelé da Cuca, no Quintal do Jóquei, e segunda (12), com o Bloquinho Canta Kids, na praça de alimentação do shopping.

Serviço

Shopping RioMar Fortaleza

Quando: 9 de 10 de fevereiro, às 17h

Endereço: Estacionamento da Lagoa (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @riomarfortaleza

Gratuito

Shopping RioMar Kennedy

Quando: 10 de fevereiro, às 16h

Endereço: Praça de Alimentação - Piso L3 (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Mais informações: @riomarkennedy

Gratuito

Shopping Iguatemi Bosque

Quando: 11, 12 e 13 de fevereiro, às 16h

Endereço: Praça do Artista do Shopping Iguatemi Bosque - Piso L1 (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Mais informações: @iguatemifortaleza

Gratuito

North Shopping Fortaleza

Quando: 10 a 13 de fevereiro, às 15h

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy

Mais informações: @northshoppingfortaleza

Gratuito | Para participar do evento, é preciso resgatar o ingresso no aplicativo do shopping

North Shopping Jóquei

Quando: 10 e 11 de fevereiro, às 18h

Endereço: Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

Mais informações: @northshoppingjoquei

Gratuito | Para participar do evento, é preciso resgatar o ingresso no aplicativo do shopping

Guia da Folia do Diário do Nordeste: saiba como usar

Para facilitar a vida do folião, o Diário do Nordeste lançou uma agenda de programação com festividades públicas e privadas. A tabela, em constante atualização, é de fácil utilização e tem opções para todos os públicos durante todo o período carnavalesco.

Para usar o guia, basta digitar, na barra de pesquisa, o dia da semana, data, atração, polo ou horário que deseja filtrar. Também é possível consultar página a página, para ver todas as opções disponíveis.