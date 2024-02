Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, sábado (10)

No primeiro dia oficial de Carnaval, Fortaleza inteira está em festa, com blocos e shows em todos os oito polos carnavalescos com programação gratuita.

O dia começa com bloquinhos infantis no Passeio Público, no Centro. Na hora do almoço, a festa já tem início na Praça João Gentil, no Benfica, com destaques como Di Ferreira e Banda e Luxo da Aldeia.

Nos Mercados da Aerolândia e dos Pinhões, bandas tocam músicas para todos os gostos, do fim da tarde ao meio da noite. Outro ponto com artistas de repertório democráticos é o novo polo carnavalesco da Capital, o Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy.

Dois destaques do Carnaval municipal, o Largo da Mocinha e o Aterrinho, prometem encher a Praia de Iracema durante à noite.

E quem é apaixonado pela cultura cearense ainda pode conferir o primeiro dia de desfiles dos maracatus na avenida Domingos Olímpio, com apresentações de cinco grupos a partir das 18h.

Confira a programação completa abaixo: