Fortaleza tem chuva, programação de Carnaval afetada e ruas alagadas neste sábado (10)

O fim de semana de Carnaval será de chuva no Ceará, de acordo com previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, as precipitações ocorrem desde a madrugada deste sábado (10), e algumas atividades da folia foram canceladas, como o Carnaval Infantil do Passeio Público, que ocorreria nesta manhã, no centro da cidade.

Diversa ruas da cidade ficaram alagadas e há também relatos de falta de energia em bairros da Capital como José Bonifácio e Sapiranga. Na Humberto Monte, parte de um teto de um posto de combustível desabou, mas ninguém ficou ferido no local. O Parque Rachel de Queiroz foi outro local que ficou alagado.

Foto: Thiago Gadelha

Conforme previsão da Funceme, neste sábado, são esperadas chuvas mais generalizadas em todas as macrorregiões do Estado. A concentração deve ser mais intensa na região sul, como no Cariri. Inclusive, um aviso meteorológico foi elaborado com reforço para aquela área. O litoral e o Maciço de Baturité também têm previsão de serem atingidos.

Trânsito afetado

O trânsito apresentou lentidão e pontos de alagamento nesta manhã. Nas proximidades da Assembleia Legislativa e no sentido da Avenida Virgílio Távora para acessar a Pontes Vieira, veículos tentaram sair de ré, mas já forma congestionamento, por conta de muita água na pista.

Foto: Thiago Gadelha

O túnel de acesso ao Iguatemi, na Avenida Rogaciano Leite, também apresentou alagamento e os motoristas tentaram sair de ré do local, já que a passagem estava obstruída pela água.

Legenda: Túnel alagado da avenida Rogaciano Leite faz motoristas saírem de ré Foto: Reprodução

Relatos de leitores dão conta de outros diversos pontos de alagamento na cidade. Entre eles na Avenida Mister Hull, embaixo do viaduto, próximo ao terminal de integração do Antônio Bezerra.

No começo da Avenida Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com Avenida Padre Ibiapina, no Jacarecanga, veículos também tem dificuldades para trafegar.

No bairro José Walter, no entroncamento das avenidas M com Araquem Aguiar a água também chega na altura do joelho de quem se arrisca a passar a pé e há relatos de carros que perderam o para-choques.

No Montese, nas proximidades da Rua Alfredo de Castro com Desembargador João Firmino, muita água nas pistas impossibilita a passagem de veículos pequenos.

Registros ainda apontam alagamentos no Parque Rachel de Queiroz.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) há ponto de alagamento no KM 3 da BR-222, no sentido Capital/Interior, causando fluxo intenso com trânsito lento.

A reportagem entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e aguarda retorno sobre situação da cidade.

Energia com instabilidade

Há relatos de falta de energia nos bairros José Bonifácio, José Walter e Sapiranga. A reportagem entrou em contato com a Enel, que por nota informa que as fortes chuvas registradas no estado desde a madrugada deste sábado causaram diversos danos na rede elétrica em diferentes pontos da área de concessão da distribuidora.

Foto: Thiago Gadelha

A cidade de Fortaleza, além das regiões Metropolitana e Norte do Estado foram atingidas, principalmente na faixa litorânea do Estado. "Equipes da Enel estão nas ruas trabalhando intensamente com contingente extra para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível aos clientes", disse a empresa.

Chuva atingiu 100 municípios cearenses

De acordo com balanço da Funceme choveu em cerca de 100 municípios entre as 7h de sexta-feira (9) e as 7h deste sábado (10).

Neste intervalo de 24 horas, todas as macrorregiões apresentaram precipitações, sendo os maiores acumulados informados até o fim desta manhã em:

São Gonçalo do Amarante: 51 mm

Aurora: 48.2 mm

Fortaleza (Posto Pici): 48 mm

Ipu: 44 mm

Crateús: 44 mm

No decorrer do dia, novas informações deverão ser incluídas no monitoramento que pode ser acompanhando pelo site da fundação.

Calor intenso

Legenda: Sábado de Carnaval começou com chuva em todo o estado Foto: Thiago Gadelha

Em relação às temperaturas, em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Funceme aponta picos de até 33°C.

Para o Estado a previsão é de máximas entre 36 °C e 38°C nas regiões da Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns e da Ibiapaba.

Ainda não há previsão para segunda e terça-feira de Carnaval. estas devem ser emitidas ao longo deste final de semana.

Previsão

Para o dia de hoje, as condições deverão seguir favoráveis para mais precipitações, reforçando a tendência já indicada anteriormente.

No caso de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), as chuvas deverão seguir, principalmente até a tarde. Para o interior, com atenção para o sul do estado, acumulados mais expressivos são esperados até o fim da noite.

No domingo (11), a previsão neste momento é de mais precipitações, porém, relativamente menores do que este sábado.

As precipitações previstas para os próximos dias deverão ocorrer devido a áreas de instabilidade, efeitos de brisa, além da combinação de temperatura, umidade e relevo.