Parque Rachel de Queiroz alaga com as chuvas em Fortaleza neste sábado; veja vídeo

O Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy, na zona Oeste de Fortaleza, alagou durante as chuvas que banham a capital desde a madrugada de sábado (10). Quem passou pelo local na manhã deste sábado pôde observar que as micro lagoas do local transbordaram devido ao volume das águas que chegam ao Parque e a área caminhável ficou totalmente alagada.

A área é o segundo maior parque de Fortaleza, com 10 km de extensão e foi completamente requalificada recentemente pela Prefeitura, tendo sido entregue no início de 2022. O espaço é considerado uma área naturalmente alagada e tem a drenagem como eixo estruturante.

Polo de Carnaval

Na programação oficial de Carnaval da Prefeitura de Fortaleza em 2024, o Parque Rachel de Queiroz pela primeira vez será um polo de apresentações infantis e também para adultos. Para esse sábado estão previstas as seguintes atrações:

17h - Banda Dragaxé Raiz do Poço (Infantil)

18h - Samba do PNS

20h10 - Banda Pimenta Malagueta

Pela manhã, as chuvas interferiram no início da programação do Carnaval gratuita na cidade, que iniciaria no Passeio Público, no Centro. A Prefeitura cancelou e informou que está avaliando a manutenção das demais apresentações em outros polos à tarde.