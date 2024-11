Referência para o segmento industrial, Maracanaú é espaço para investimentos diversos

Com fatores positivos como localização, investimentos em infraestrutura e incentivos governamentais, o município de Maracanaú, 2ª maior economia do Ceará, atrás somente da capital Fortaleza, segue sendo referência para a implantação de indústrias no estado.

Em 2023, a consultoria Urban Systems e a Revista Exame avaliaram Maracanaú como a 4ª melhor cidade brasileira para se fazer negócios na Indústria, em uma análise que reuniu 319 cidades com mais de 100 mil habitantes.

De acordo com Antônio Filho, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Maracanaú, a localização do município é um dos principais fatores que estimulam a presença e manutenção de negócios na cidade. “O anel viário é uma importante via de deslocamento de mercadorias porque ele interliga todas as CEs e BRs que chegam à Fortaleza. Então, por esse escoamento de produção, o anel viário contribui muito, facilita para as empresas se deslocarem.”

Por conta dessa localização privilegiada, há o rápido transporte de itens para outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e o Complexo Portuário do Pecém.

Ainda em análise sobre a infraestrutura do distrito industrial de Maracanaú, o secretário aponta aspectos como presença de água bruta, água tratada, subestações de energia, gás natural, tratamento de esgoto, fibra ótica e outras facilidades que auxiliam que diferentes tipos de negócios se insiram na região.

Além disso, por ser o 4º município em tamanho populacional - 234 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - há também ampla disponibilidade de mão de obra, que por já serem residentes na cidade, facilita o tempo de deslocamento.

Ainda que a Indústria represente grande participação dentro da arrecadação do município, o setor de Comércio e Serviços lidera na economia da cidade, com 50,71%, enquanto a Indústria é responsável por 37,87% de participação.

Segundo o gestor, nos últimos cinco anos, empresas de logística e centros de distribuição estão se instalando com maior intensidade no município, por conta da facilidade de escoamento da região para diferentes locais do Ceará.

Entre as empresas com centros de distribuição localizados em Maracanaú estão: Centerbox, Freitas Varejo, Frangolândia, Coca-Cola, Casas Bahia, Nestlé e outras.

Desenvolvimento histórico

Criado em 1966, o distrito industrial de Maracanaú surgiu quando o município ainda era um distrito de Maranguape e foi o primeiro do estado desse modelo. Por ser um empreendimento multisetorial, não há predominância de tipos de indústrias instaladas, com 16 setores industriais presentes no local.

Os principais segmentos instalados são: setor metal mecânico, setor têxtil e de confecções e alimentício.