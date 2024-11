Prefeitura de Fortaleza cria força-tarefa emergencial no IJF para garantir medicamentos e insumos

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou nesta quinta-feira (21) a criação de uma força-tarefa imediata para garantir medicamentos e insumos que faltam no Instituto Doutor José Frota (IJF). Um grupo formado por representantes da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Governo e da Procuradoria Geral do Município assumirá temporariamente a gestão do hospital durante a crise.

Segundo o chefe do Executivo Municipal, será dado "suporte e agilidade" às compras e aos pagamentos do IJF. A operação foi definida após reunião com a cúpula da Prefeitura nesta tarde.

"Com a medida, reforço meu inteiro compromisso de zelar pela saúde e pela vida dos pacientes, assegurando o atendimento de excelência prestado historicamente pelo IJF", informou Sarto.

Ele disse ainda que a ação vai garantir a continuidade dos "atendimentos de excelência" da unidade, e pontuou em vídeo que metade dos pacientes atendidos vem do Interior do Ceará.

Falta de lençóis e remédios

Nesta semana, o Diário do Nordeste publicou reportagem que denunciou a falta de insumos básicos no IJF como lençóis, e falta de 270 tipos de remédios.

Representantes do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza (CMSF) visitaram o IJF na última terça-feira (19) e constataram o cenário caótico para pacientes e trabalhadores, que sofrem com a falta de materiais para procedimentos, por exemplo.

O Ministério Público do Estado do Cerará (MPCE) ingressou com uma Ação Civil Pública (ACP), em 7 de novembro, a partir da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, após os problemas de abastecimento de remédios e insumos na unidade persistirem desde o início do ano. Caso seja acatado, o processo pode bloquear R$ 20 milhões da Prefeitura de Fortaleza.