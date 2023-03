Maior chuva do CE ocorreu no Crato há quase 20 anos; veja as precipitações mais intensas no Estado

A tempestade no litoral norte de São Paulo durante o Carnaval foi a chuva mais intensa que se tem registro na história do Brasil. O acumulado de 682 milímetros (mm) deixou rastros de destruição e provocou mais de 60 mortes. No Ceará, a maior chuva nos últimos 50 anos - período de início do monitoramento pluviométrico pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) - ocorreu no Crato, em 2004. Um acumulado de 290 mm.

A situação no Ceará, apesar das proporções serem distintas do cenário de São Paulo, também gerou inúmeros riscos como: inundações de casas, comércios e plantações, desabamentos, enchentes, interdição de rodovias e até deixou comunidades isoladas devido às dificuldades no acesso.

Na história do Estado, nos últimos 50 anos, as 5 maiores precipitações monitoradas pela Funceme ocorreram em 4 diferentes cidades: Crato, Tauá, Caucaia e Icapuí. Vale ressaltar que a métrica utilizada pelo órgão do Governo considera o volume de chuvas registrado entre às 7h horas de um dia até as 7h da manhã do outro.

O Diário do Nordeste listou as maiores chuvas ocorridas no Estado e também em Fortaleza desde 1973. Em alguns casos, o elevado volume de água chegou a situação extrema de gerar até mortes.

Oficialmente, as maiores chuvas no Estado ocorreram todas dos anos 2000 em diante. Mas, antes disso, como em 1997, chuvas bastante intensas foram noticiadas, como a do dia 24 de abril daquele ano em Fortaleza.

À época, registros da imprensa apontavam uma chuva de 270 mm na Capital, mas o registro oficial da Funceme considerando o volume registrado das 7h às 7h do dia seguinte não contabilizou esse volume.

Confira as 5 maiores chuvas do Ceará

Crato com maior chuva em 2004

No dia 16 de fevereiro de 2004, segundo dados da Funceme, choveu em 181 municípios do Ceará, sendo o maior volume registrado na cidade do Crato, Zona Sul do Estado, com 290 mm.

Notícias da época apontam que na Região do Cariri, além do Crato, cidades como Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e Caririaçu foram afetadas.

Pessoas desabrigadas, rios transbordando, estradas obstruídas, deslizamento de barreiras, plantações destruídas, municípios isolados devido às condições das estradas, foram alguns dos rastros desse dia de chuva intensa.

Tauá teve 2ª chuva mais forte

A segunda maior chuva registrada pela Funceme no Ceará ocorreu exatamente 17 anos após a 1º, e precisamente também em 16 de fevereiro. Em 2021, a cidade de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, teve no primeiro mês da quadra chuvosa uma precipitação de 282 milímetros

A chuva torrencial, à época, aumentou o volume do Açude Favelas, na zona rural de Tauá. o temporal foi tão intenso que teve reflexo direto no aporte do reservatório, que uma dia antes da chuva com apenas 1% da capacidade e três dias depois passou a ter 10% de água acumulada. Antes da chuva, o reservatório que abastece a zona rural da cidade estava seco há alguns anos.

3ª e 4ª chuvas mais intensas ocorreram em Caucaia

No dia 22 de março de 2015, Caucaia, cidade na Região Metropolitana de Fortaleza registrou a 3ª maior chuva da história do Estado desde 1973. Naquele dia, conforme dados da Funceme, choveu em 156 cidades no Ceará.

Na data, Caucaia o volume de chuvas registrado em Caucaia foi quase o dobro do que o contabilizado na segunda cidade que mais choveu, que foi Nova Russas, com 137 mm. Em março daquele ano, tanto o dia 22 quanto o 23 tiveram fortes chuvas na cidade. No dia 23 de março, o volume chegou a ser de 218 mm.

No mês seguinte, no dia 13 de abril de 2015, a cidade teve a 4º maior chuva da história do Estado, com um volume de 270 mm.

Há 5 anos, Ceará registrou 5ª maior chuva

No dia 13 de abril de 2018, Icapuí, cidade situada no litoral Leste teve a 4ª maior chuva do Estado, com 255 mm. Na época, até aquele momento, foi a maior chuva do Estado no ano. Além disso, o temporal foi também a maior precipitação do município em 30 anos.

O grande volume de água alagou estradas, provocou erosão de córregos, e residências chegaram a ficar ilhadas. Na ocasião, anéis de cimento em sistema de drenagem também foram danificados pela enxurrada.

Maiores chuvas em Fortaleza

Já na Capital, a maior chuva ocorreu em 2004, com 250 mm. Nas décadas de 1970, 1980 e 1990 a cidade teve chuvas intensas, conforme noticiado nos jornais. Mas só uma, de 1988, está entre as 5 maiores.

Confira maiores chuvas em Fortaleza

29 de janeiro de 2004: 250.0 mm

23 de junho de 2012: 197.6 mm

27 de março de 2012: 197.5 mm

20 de março de 1988: 189.0 mm

29 de janeiro de 2004: 180.6 mm

Registros do Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc) apontam inúmeros impactos provocados pelas fortes chuvas na Capital, dentre eles, até mortes de crianças e adultos.

