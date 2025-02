Ceará registra mais de 9 mil raios em 24 horas

Mais de 9 mil descargas atmosféricas atingiram o Ceará em menos de 24 horas, devido as fortes chuvas entre as 7h dessa quinta-feira (27) e as 7h desta sexta-feira (28), segundo balanço da Enel Distribuição Ceará.

Somente em Fortaleza e Região Metropolitana, foram 1,4 mil raios registrados pela distribuidora em poucas horas. Com o montante atual, chega a 75 mil o número de descargas elétricas que atingiram todo o Estado somente em 2025.

Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará e, em caso de alguma ocorrência, possam agir de maneira mais assertiva e rápida.

Orientações de segurança

A Enel orienta a população, ainda, na precaução e cuidados dentro de casa durante uma tempestade, como evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, e evitar o uso chuveiros ou torneiras elétricas.

Estando fora de casa, a recomendação é evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas; assim como evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Maior chuva em Fortaleza

A precipitação em Fortaleza e Região Metropolitana começou no fim da noite de quinta (27) e veio com registros de raios e de alagamentos em diversos bairros da Capital cearense. Ruas tiveram veículos submersos, e a água chegou a invadir casas.

Após uma madrugada de precipitações intensas, a Capital registrou a maior chuva de 2025 entre as 7h de quinta (27) e a manhã desta sexta-feira (28).

O Calendário de Chuvas do Ceará, alimentado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), aponta que houve registro de 178,2 mm no posto Castelão. O segundo posto com mais chuva no Estado fica no Pici, com 152,4mm.

