Voo de Orlando desvia de Fortaleza para Natal por causa de chuva no Ceará

A forte chuva acompanhada de raios e trovões que atingiu Fortaleza na noite dessa quinta-feira (27) impactou as operações no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O voo G37737, da companhia Gol Linhas Aéreas, que partiu de Orlando, nos Estados Unidos, com destino à Capital cearense, precisou ser desviado para Natal (RN) devido às condições climáticas adversas.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Fraport Brasil, empresa que administra o aeroporto, confirmou o desvio do voo em função das "condições meteorológicas", mas ressaltou que o voo voltou a Fortaleza após a melhora do tempo.

Apesar das dificuldades causadas pelo temporal, a concessionária ponderou que o terminal permaneceu operando normalmente, sem interrupções significativas nos demais voos.

Chuvas intensas causam alagamentos

A forte precipitação que começou na noite de quinta-feira (27) e se estendeu até a manhã desta sexta-feira (28) provocou transtornos em diversos pontos da cidade. Várias ruas ficaram alagadas, dificultando o tráfego e causando prejuízos a moradores e motoristas. Em algumas localidades, a água invadiu residências e estabelecimentos comerciais.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou um acumulado de 178 mm de chuva em Fortaleza até as 9h50 desta sexta-feira (28). A capital do estado também teve o maior nível de precipitação registrado pela Funceme, seguida por Caucaia, com 149.8mm. Ao todo, 144 municípios do Ceará foram atingidos pelas chuvas.

ALERTA VERMELHO

Diante da intensidade das chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de nível vermelho para 71 municípios cearenses, classificando a situação como de "grande perigo". O aviso meteorológico prevê chuvas superiores a 100 mm por dia e ventos acima de 100 km/h. O órgão alerta ainda para o risco elevado de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação do Inmet para a população é buscar abrigo em locais seguros, evitar áreas alagadas e seguir as orientações das autoridades. A previsão do tempo para esta sexta-feira (28) indica continuidade das chuvas em todas as regiões do estado.

