Homem resiste à prisão e importuna sexualmente policial durante operação contra poluição sonora

Um homem de 26 anos foi autuado em flagrante, no último sábado (1º), após resistir à prisão, se apresentar como policial federal, desacatar e importunar sexualmente uma policial civil que participava de uma operação contra poluição sonora. Ele e o proprietário do paredão de som, alvo da ação, foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Beberibe, no Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia Municipal de Beberibe, do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e do Batalhão de Policiamento do Turístico (BPTur) foram verificar um imóvel após denúncias de que, desde sexta-feira (28), o som no local estava acima do limite máximo de ruído permitido.

"Após denúncias, as equipes das Forças de Segurança se dirigiram ao endereço, localizado na Tabuba do Morro Branco, onde foi realizada a medição com o equipamento sonómetro, que afere os decibéis, sendo então constatada medição bem acima da permitida pela legislação vigente. Diante disso, foi dada a voz de prisão ao proprietário do paredão de som, um homem de 38 anos, por crime ambiental", diz a nota.

O homem de 26 anos estava também no imóvel e resistiu à prisão. "Ele a agrediu, desacatou, ameaçou e importunou sexualmente [a policial civil]. O homem já responde pelos crimes de ameaça e lesão corporal", afirma a SSPDS. A dupla foi conduzida para a delegacia municipal e está à disposição da Justiça

Segunda ocorrência em Beberibe

Ainda no sábado, durante a noite, uma nova denúncia de poluição sonora em uma residência na Tabuba do Morro Branco foi registrada. Os policiais foram ao local e constataram, após medição, que o som estava além do permitido pela legislação.

"Os indivíduos responsáveis pelo som automotivo, causador da citada perturbação, se negaram a entregar o bem aos policiais, resistindo à captura e tentando intimidar os agentes. O proprietário do equipamento, um homem de 35 anos, foi autuado por crime ambiental, desobediência e tráfico de influência. Já o outro indivíduo, de 30 anos, por resistência e desobediência. Os dois homens foram colocados à disposição do Poder Judiciário", informa a secretaria.