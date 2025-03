Adolescente é morto por policial penal durante festa de Carnaval em Canindé; Secretaria alega defesa

Um adolescente de 17 anos foi morto por um policial penal à paisana durante festa de Carnaval numa praça pública da cidade de Canindé, no interior do Ceará, na noite do último sábado (1º).

A vítima foi identificada como Antônio José Maciel do Nascimento. Segundo um familiar ouvido pelo Diário do Nordeste, o jovem estava se divertindo com amigos ao som de um paredão na Praça Dr. Aramis Paiva e estava próximo do policial penal.

O parente disse que o jovem teria se incomodado com "encaradas" do agente para ele e foi tirar satisfação. Em meio ao bate-boca, os dois entraram em luta corporal. O policial penal, então, teria sacado a arma e disparado no jovem à queima-roupa, logo abaixo do peito. Em seguida, ainda teria chutado o rosto do rapaz.

Por outro lado, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que o policial penal reagiu a uma agressão.

"Dois indivíduos agrediram fisicamente e tentaram tomar a arma de um policial penal do sistema prisional do Ceará. A tentativa resultou em luta corporal e o servidor público acabou por atingir um dos indivíduos com um disparo na região abdominal", explica.

Antônio José ainda foi socorrido por uma ambulância, mas não resistiu ao ferimento.

Apesar da SAP não informar que o jovem morreu, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o fato e afirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte.

Veja também Segurança Policial militar é assassinado a tiros na Pacatuba Segurança Polícia apreende fuzil após fuga de suspeitos no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estava no local e colheu informações sobre a ocorrência.

A SAP e a SSPDS declararam que o policial se apresentou de forma espontânea na Delegacia Regional de Canindé para prestar esclarecimentos sobre o fato.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181 ou para o Whatsapp (85)3101-0181.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3343-6813 da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.