Policial militar é assassinado a tiros na Pacatuba

Um policial militar da Reserva Remunerada foi morto a tiros na Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (28). A vítima foi o 1º sargento José Nazareno Sampaio de Souza. Ele foi morto com disparos de arma de fogo. Fontes ligadas à Segurança Pública disseram que o PM vinha, supostamente, sendo ameaçado por membros de facção criminosa desde que descobriu um esconderijo de traficantes na cidade.

O agente teria ido 'tirar satisfação' com os criminosos e, por isso, foi decretada a morte dele. Até a publicação, a ocorrência ainda estava em andamento, mas sem informações sobre algum suspeito preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da PM, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE) estiveram no local. "O Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM/PCCE) também realiza levantamentos para subsidiar a investigação".

SSPDS lamenta morte do policial

A SSPDS, em conjunto com seus órgãos vinculados, incluindo a PMCE, lamentou a morte do policial militar da reserva remunerada e reconheceu "seus relevantes serviços prestados à sociedade cearense e estende manifestação de força e pesar aos familiares, amigos e colegas que trabalharam com ele".

José Nazareno Sampaio de Souza ingressou na corporação em maio de 1980 e foi para a reserva em setembro de 2014.

Um carro também teria sido incendiado no local. A reportagem questionou a SSPDS sobre isso, mas não houve resposta.