Homem entra no IJF e mata a tiros 'desafeto' que estava internado

Um homem foi morto a tiros dentro do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, no fim da tarde deste domingo (2).

Segundo apuração do Diário do Nordeste, o suspeito entrou no hospital durante o horário de visitas, foi até a unidade onde um suposto “desafeto” estava internado e efetuou cinco disparos. Os dois seriam integrantes de facções criminosas.

Em seguida, o suspeito foi preso por agentes do Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A reportagem aguarda posicionamento do IJF, da GMF e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O crime ocorreu menos de um ano após outro homicídio dentro do IJF. Em abril de 2024, um ex-funcionário da unidade municipal decepou a cabeça de um trabalhador por ciúmes da companheira.



O caso chamou atenção para falhas no sistema de entrada e segurança do hospital, que é referência no atendimento a vítimas de traumas de alta complexidade.

Funcionários da unidade ouvidos pela reportagem temem novos ataques e cobram reforço nas vistorias na entrada de visitantes. “Entram de qualquer jeito e com o que tem, na maior facilidade”, reclamou uma fonte.