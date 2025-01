Preso tenta fugir pelo necrotério do IJF e é detido por agentes da Guarda Municipal

Um preso foi detido ao tentar fugir pelo necrotério do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (27). A captura foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), após receberem uma denúncia do caso.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a GMF detalhou que as buscas iniciaram aproximadamente às 14h10 desta tarde.

O preso foi localizado, às 14h20, já no telhado da unidade hospitalar. No entanto, logo foi capturado e devolvido à custódia da Polícia Penal.

A ocorrência é registrada em meio à crise no IJF, com quadro deficitário de profissionais e poucos insumos necessários para funcionar. No começo do mês, a atual superintendente do hospital, Riane Azevedo, detalhou que o IJF está "abastecido" por ao menos três meses.

