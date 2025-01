Polícia identifica suspeito de matar cachorro e ferir cadela com arma de pressão em Mauriti, no Ceará

O suspeito de matar um cachorro e ferir gravemente uma cadela em Mauriti, na região do Cariri, foi identificado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na manhã desta segunda-feira (27). A operação também resultou na apreensão da espingarda de pressão calibre 5.5, supostamente usada no crime.

O homem e a pistola foram localizados após uma denúncia anônima indicar informações sobre o caso de maus-tratos registrado no domingo (26). As buscas foram realizadas por agentes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e da Secretaria Estadual de Proteção Animal (Sepa).

Após a operação, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Municipal da cidade. No local, ele negou as acusações e entrou apenas como testemunha no boletim de ocorrência pelo crime ambiental registrado, segundo a PMCE.

As investigações seguem em andamento. Conforme a Polícia, um exame pericial de comparação balística da munição retirada do animal morto será realizado.

Legenda: Cachorro é morto e cadela ferida por arma de pressão em Mauriti, no Ceará Foto: Reprodução/Instagram

MAUS-TRATOS EM MAURITI

Um cachorro foi morto e uma cadela foi gravemente ferida por disparos de uma arma de pressão no município do Cariri, no domingo (26). A cadela precisou passar por cirurgia para retirar o projétil do corpo, mas já está bem e medicada.

A informação foi divulgada pelo Instituto Mauritiense de Proteção Animal. A entidade também havia sido responsável por informar o caso de um cachorro que foi amarrado com uma corda em um carro e depois foi arrastado. O animal já estaria morto quando foi amarrado na traseira do veículo.

"Esses atos de violência chocam, revoltam e entristecem. Não há justificativa para tanta maldade. Animais são seres indefesos que confiam nos humanos e atitudes como essas não só desrespeitam a vida, mas também refletem a necessidade urgente de uma sociedade mais consciente e empática", diz nota emitida pelo instituto.

O Código Penal brasileiro tipifica maus-tratos a animais. A conduta é considerada crime também na Lei federal 9.605/1998. Em casos de violência praticada contra cães e gatos, a pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.