Dupla furta moto, é perseguida por PMs e, ao colidir com outro veículo, um dos suspeitos morre

O furto de uma moto, em Fortaleza, terminou com um dos suspeitos preso e o outro morto. A ocorrência foi registrada na noite desse sábado (25), no bairro Jóquei Clube.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla furtou o veículo e, quando equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, começou uma perseguição.

"Com as buscas pela região, os militares localizaram duas pessoas em atividade suspeita e que, ao perceberem a presença da composição, tentaram fugir por uma avenida, ocasião em que colidiram com outro veículo no bairro Siqueira", segundo a Pasta.

Veja também Segurança Cachorro morto é arrastado em traseira de veículo e revolta população em Mauriti, no Ceará

A suspeita de 18 anos que estava na garupa da motocicleta morreu no local. O condutor, um homem de 21 anos, foi socorrido a uma unidade médica sob escolta e preso.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto de veículo.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue com os trabalhos investigativos em andamento para identificar outras pessoas suspeitas de envolvimento com o crime, bem como elucidar todas as informações acerca do caso", disse a SSPDS.