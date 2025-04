Suspeito de extorsão e ataque a provedor de internet em Caucaia é preso em Fortaleza neste sábado (5)

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, neste sábado (5), sob suspeita de extorsão e de integrar organização criminosa em Caucaia, em mais um caso relacionado às ofensivas contra empresas provedoras de internet. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

O suspeito, que já estava com um mandado de prisão em aberto por integrar grupo criminoso, foi encontrado no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. Segundo a PCCE, ele teria envolvimento com um ataque ocorrido nessa sexta-feira (4) contra um provedor de internet, no bairro Tabapuá, em Caucaia.

Veja também Segurança Caminhão com carga avaliada em R$ 400 mil é roubado e encontrado horas depois em Horizonte, no Ceará Segurança Trio acusado de matar e arrancar cabeça de mulher que teve corpo abandonado na Vila do Mar é solto

As ameaças envolviam a exigência de pagamentos a um grupo criminoso, acompanhados de atos de vandalismo durante a madrugada. O homem também possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de já ter sido condenado anteriormente por envolvimento com grupo criminoso.

A prisão contou com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).

Operação Strike

As diligências ocorreram no âmbito da Operação Strike, iniciada em 12 de março, com o objetivo identificar, investigar e prender suspeitos de ataques e ameaças a provedores de internet e a funcionários das empresas para criar um comércio ilegal de provedores.

Nesta fase, as forças de segurança buscam identificar e prender os líderes dos grupos criminosos e, também, bloquear patrimônios obtidos ilegalmente, como imóveis, veículos e contas bancárias.

Até o momento, 46 pessoas suspeitas de envolvimento com ataques a provedoras de internet foram presas, de acordo com a Polícia Civil. As capturas ocorreram por força de mandados de prisão e em termos flagranciais. Também foram apreendidos veículos, aparelhos celulares, armas e munições.