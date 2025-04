Homem que receberia 300 kg de maconha no Interior do Ceará é preso; droga foi apreendida em barco

Um homem de 42 anos, apontado como o destinatário de 300 kg de maconha, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no Município de Barbalha, na Região do Cariri, na última sexta-feira (4). A droga foi apreendida no casco de um barco, que era rebocado pela BR-116, em Penaforte, em julho de 2024.

O suspeito, que não teve a identidade revelada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), foi detido por força de um mandado de prisão preventiva, em uma residência no Sítio Barro Vermelho, na zona rural de Barbalha - onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Com o suspeito, foram apreendidos documentos, um caderno com anotações, dois aparelhos celulares e um automóvel. Ele já tinha uma extensa ficha criminal, com passagens pela Polícia por estelionato, uso de documento falso, associação criminosa, tentativa de homicídio, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e crimes de lavagem ou ocultação de bens.

"Após a apreensão de mais 300 quilos de maconha que estavam ocultos no casco de um barco no município de Penaforte, no Interior Sul do Ceará, em julho de 2024, a Polícia Civil continuou com o trabalho investigativo e identificou um homem que iria receber todo o material ilícito. Com as informações levantadas, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão do suspeito e pela busca e apreensão de objetos que possam ter ligação com o crime", descreveu a SSPDS.

Droga localizada em barco

A apreensão da droga ocorreu em uma abordagem policial a um automóvel que rebocava um barco e passava pela BR-116, no Município de Penaforte, no dia 13 de julho de 2024.

A Polícia Civil contou com o apoio de um cão farejador que indicou a presença da droga, escondida no casco do barco. O motorista do veículo, natural de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, foi preso em flagrante.