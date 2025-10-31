Diário do Nordeste
Opinião

O que aconteceu com o Vaqueirinho de Mauriti?

Menino de 12 anos foi encontrado morto no último dia 6 de maio

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 08 de Outubro de 2025
Foto da fachada da prefeitura de Mauriti, no Ceará, onde uma mulher foi encontrada trabalhando no lugar do marido

PontoPoder

MPCE recomenda que Prefeitura de Mauriti demita servidor que tinha funções exercidas pela esposa

Irregularidade foi constatada durante inspeção na Secretaria Municipal de Agricultura

Bruno Leite 25 de Agosto de 2025
Foto do adolescente que foi encontrado morto após sair para vaquejada em Mauriti, no Ceará

Segurança

Morte de Vaqueirinho de Mauriti: Laudo aponta 'Trauma Torácico', e mãe diz que 'torturaram' o filho

A mãe do menino de 12 anos acredita que ele foi torturado e deixado para morrer

Matheus Facundo 27 de Junho de 2025
Espingarda de pressão calibre 5.5 teria sido utilizada no crime

Segurança

Polícia identifica suspeito de matar cachorro e ferir cadela com arma de pressão em Mauriti, no Ceará

Espingarda de pressão supostamente usada no crime foi apreendida após a operação

Redação 27 de Janeiro de 2025
Cachorro é morto e cadela ferida por arma de pressão

Segurança

Cachorro é morto e cadela fica gravemente ferida por arma de pressão em Mauriti (CE)

É o segundo caso de violência contra animais em apenas uma semana

Redação 26 de Janeiro de 2025
mauriti

Segurança

Cachorro morto é arrastado em traseira de veículo e revolta população em Mauriti, no Ceará

A Polícia Civil diz que um boletim de ocorrência foi registrado e apura o caso

Redação 26 de Janeiro de 2025
Mulher fica gravemente ferida em acidente com cabo de alta tensão em Mauriti, Interior do Ceará

Ceará

Mulher sofre choque elétrico e fica em estado grave ao ser atingida por cabo de alta tensão no Ceará; veja vídeo

A queda do acessório deixou ainda uma motocicleta carbonizada

Raísa Azevedo 13 de Dezembro de 2024

Segurança

Policial civil morre após capotar carro em acidente no interior do Ceará

Inspetor residia em Mauriti, no Cariri cearense

Redação 13 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Mauriti?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Mauriti?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
