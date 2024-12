Mulher sofre choque elétrico e fica em estado grave ao ser atingida por cabo de alta tensão no Ceará; veja vídeo

Uma mulher de 22 anos ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um cabo de alta tensão na praça central da cidade de Mauriti, no Interior do Ceará, na noite dessa quinta-feira (12). A Prefeitura do Município informou que a vítima está internada em estado grave no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.

Em vídeo capturado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o cabo se rompe e atinge a jovem que estava em uma motocicleta. O acidente ocorreu por volta das 21h38.

Após levar o choque elétrico, a mulher cai do veículo e tenta se levantar, sem sucesso. Faíscas e chamas se espalharam, enquanto moradores tentaram tirá-la do local para socorrê-la com o auxílio de um cone. Uma das motos ao lado foi totalmente tomada pelo fogo. Não houve outros feridos.

Veja vídeo

Fogo deixa moto carbonizada

Outras quatro pessoas também estavam próximas ao local onde o cabo se rompeu, mas não foram atingidas e conseguiram escapar do choque elétrico. O acessório que caiu também acabou danificando duas motocicletas, e um dos veículos ficou totalmente carbonizado.

A Prefeitura de Mauriti afirmou que houve prejuízo para o fornecimento da rede de energia elétrica da cidade. A distribuição voltou apenas às 4h30 da manhã e continua instável em alguns bairros da cidade nesta sexta-feira (13).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferida para a unidade de saúde.

A empresa ainda esclareceu que, "de imediato, desligou o fornecimento de energia na área e enviou equipes ao local". Ainda no comunicado, disse também que já acionou equipe especializada para oferecer apoio à vítima.