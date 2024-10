Policial civil morre após capotar carro em acidente no interior do Ceará

O policial civil José Danúsio Maranhão de Lacerda, de 54 anos, faleceu na tarde do último sábado (12) após um acidente de trânsito na CE-152, em trecho do município de Mauriti, na região do Cariri.

Ele perdeu o controle do veículo e capotou na rodovia, morrendo ainda no local. Danúsio deixa esposa e dois filhos.

O inspetor também morava em Mauriti, mesma cidade onde era lotado na Delegacia Municipal. Ele ingressou na Polícia Civil do Ceará em 2004 e passou por diversos cargos.

Ainda no sábado, a corporação emitiu nota lamentando o ocorrido e declarando luto oficial de três dias.

"Natural do Crato, o inspetor de polícia ingressou na PCCE em 2004. Em seu tempo de serviço, Danúsio atuou em várias unidades da Polícia Civil e na Delegacia Municipal de Mauriti, onde, atualmente, estava lotado", recordou o comunicado.

Por fim, a PCCE declarou que "reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo homem honrado que contribuiu no combate à criminalidade no Ceará".

O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol) também divulgou nota lamentando a perda do inspetor: "Que Deus, em sua infinita sabedoria e amor dê forças a todos neste momento de luto".