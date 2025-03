Quatro pessoas morrem após caminhonete em alta velocidade colidir com caminhão e vaca em Cascavel

Grave acidente ocorreu na CE-040, na altura da comunidade de Choró Vaquejador, município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. Quatro pessoas morreram após uma caminhonete em alta velocidade colidir com um caminhão e uma vaca no acostamento da rodovia.

O caso aconteceu no fim da noite do último domingo (2). Segundo apuração da TV Verdes Mares, tudo aconteceu quando um caminhoneiro bateu em uma vaca e, para tentar não causar mais acidentes, parou na estrada e sinalizou o veículo.

Veja também Segurança Jovem tenta salvar amigo, mas os dois morrem afogados em canal da Transposição no CE Segurança Homem resiste à prisão e importuna sexualmente policial durante operação contra poluição sonora

Tempo depois, uma caminhonete branca em alta velocidade bateu não apenas no caminhão, mas também na mureta da rodovia e na própria vaca atropelada. Após a batida, o carro ficou completamente danificado. As quatro pessoas que estavam dentro do automóvel morreram; outras duas, que viajavam na carroceria, conseguiram sobreviver e foram encaminhadas para a unidade hospitalar mais próxima.

Segundo testemunhas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou cerca de uma hora e meia para chegar ao local. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e Perícia Forense também estiveram presentes. O motorista do caminhão ficou para aguardar a retirada dos corpos e se dirigiu à delegacia a fim de prestar depoimento.

Legenda: Caminhonete em alta velocidade bateu não apenas no caminhão, mas também na mureta da rodovia e na própria vaca atropelada Foto: VC Repórter

Também de acordo com moradores do entorno e de outras comunidades, os passageiros da caminhonete saíram de Fortaleza em direção a Aracati quando aconteceu o acidente. Imagens recuperadas mostram as vítimas em momento de diversão antes do episódio.

O que diz a SSPDS

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que dois homens, de 39 e 42 anos, e outras duas pessoas, ainda não identificadas formalmente, morreram no local.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para uma unidade hospitalar, ainda sem atualizações sobre o estado de saúde delas. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionados para a ocorrência, que está a cargo da Delegacia Municipal de Cascavel", completa o texto.

Por sua vez, o Samu alegou que foi acionado às 23h32 e que chegou ao local por volta de 00h05. Plantonistas identificaram três mortos e uma pessoa em estado grave, levada para a emergência. No fim, a SSPDS assegurou a morte de quatro pessoas.