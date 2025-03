Jovem tenta salvar amigo, mas os dois morrem afogados em canal da Transposição no CE

Os corpos de dois jovens do sexo masculino foram localizados por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) dentro do canal da Transposição do Rio São Francisco, no extremo Sul do Ceará, no último domingo (2).

O Diário do Nordeste apurou que as vítimas foram os amigos Felipe Wanderson Alves Menezes, que primeiro caiu, e Luciano Santos Vieira, que tentou socorrê-lo.

O caso aconteceu no município de Penaforte, na região do Cariri. Segundo a corporação, um destacamento foi acionado às 16h30 para localizar duas vítimas em um suposto afogamento ocorrido no canal próximo à localidade do sítio Areias.

A equipe de mergulho do município de Juazeiro do Norte foi acionada para auxiliar nos trabalhos. Ao chegar no local, populares informaram que cinco jovens caminhavam próximo à margem do canal quando um deles teria caído da mureta.

A segunda vítima teria tentado salvar a primeira, mas ambos desapareceram. Às 18h30, o primeiro corpo foi localizado e o segundo, às 22h. As vítimas tinham 18 e 19 anos.

O prefeito de Penaforte, Luís Celestina, declarou que a cidade está de luto e expressou solidariedade às famílias e amigos.

“Não existem palavras capazes de diminuir uma dor tão grande, mas quero que saibam que, como pai, me coloco ao lado de cada um de vocês. Perder um filho é uma dor que ninguém deveria sentir, e toda Penaforte sente junto essa perda irreparável. Que Deus possa confortar o coração de todos e nos dar força para atravessar esse momento tão difícil”, publicou nas redes sociais.