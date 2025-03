Polícia prende segundo suspeito de matar comerciante no Pirambu

Um homem de 21 anos foi preso nessa terça-feira (4), no Carlito Pamplona, em Fortaleza, suspeito de participar do homicídio de um comerciante no Pirambu, em outubro do ano passado.

O suspeito foi capturado durante uma abordagem policial em via pública.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após consultar a identidade do homem, os policiais da força tática do 5º Batalhão Policial Militar (5º BPM) identificaram que havia um mandado de prisão temporária em aberto contra ele e deram voz de prisão.

Segundo preso envolvido no crime

Sem detalhar a identidade da vítima e do suspeito, a SSPDS informou somente que ele foi apresentado na 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (8º DHPP) e que está à disposição da Justiça.

A prisão é a segunda relacionada ao caso. A primeira ocorreu no dia 1º de novembro do ano passado, no Pirambu.

