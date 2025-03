Grupo que planejou invadir cadeia pública de Pacajus é condenado

Juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas decidiram condenar um grupo acusado de uma série de crimes em Pacajus, como uma suposta invasão à cadeia pública da cidade. Somadas, as penas chegam a 46 anos de prisão.

Todos foram alvos da Operação Banguê. A ação foi deflagrada com objetivo de mapear o tráfico de drogas no município.

Foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico: Francisco Patrik Alencar Amaral, o 'Samurai'; José Lenildo Silva de Oliveira, o 'Big Gym'; Ruan Jerbson Maia Freire, 'Jerbinho'; e Pabiana Ferreira.

Destes, apenas Lenildo também foi sentenciado por integrar organização criminosa, ficando com a maior pena. As defesas dos réus não foram localizadas pela reportagem. Nos autos, os advogados pediram a absolvição alegando insuficiência ou inexistência de provas.

Ao todo, 54 pessoas foram denunciadas neste processo

VEJA AS PENAS:

FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL, 'Samurai', condenado a 12 anos e sete meses

JOSÉ LENILDO SILVA DE OLIVEIRA, o 'Big Gym', condenado a 17 anos e seis meses

RUAN JERBSON MAIA FREIRE, o 'Jerbinho', condenado a oito anos, em regime semiaberto

PABIANA FERREIRA, condenada a oito anos, em regime semiaberto

Conforme os juízes, as absolvições foram por insuficiência de provas. Aos acusados Fábio Targino de Souza e Manoel Dantas de Alencar, em audiência de instrução, ficou decidido o desmembramento do processo.

'TRAIÇÃO' ENTRE PRIMOS

Os principais alvos da investigação eram José Fabiano Nunes de Alencar e Francisco Patrik Alencar Amaral. Eles são primos e, antes de ser preso, era Fabiano quem comandava o tráfico na região de Pacajus, segundo a acusação.

"Através do trâmite de investigação sigilosa no Juízo da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, por meio de áudios oriundos de interceptações de comunicações telefônicas judicialmente autorizadas, foi detectada uma ação delituosa em plena execução, de responsabilidade da organização criminosa liderada por José Fabiano Nunes dos Santos, vulgo Fabiano Dantas ou Mago, com atuação preponderante na Comarca de Pacajus. A empreitada criminosa consistia em uma suposta invasão à Cadeia Pública deste município" MPCE

Fabiano (apontado como membro do Primeiro Comando da Capital, o 'PCC') foi preso e Patrik (apontado como membro do Comando Vermelho) passou a comandar o tráfico na região, tendo o primo considerado isso uma traição.

"Os dados comprovavam que o rival de Fabiano Dantas, seu primo, Francisco PATRIK Alencar Amaral, vulgo ‘Samurai’ ou ‘Patrik Dantas’, mesmo preso, também movimentava diversas atividades delituosas relacionadas ao tráfico de drogas, sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Ao passo que Fabiano Dantas integra a organização criminosa intitulada Primeiro Comando da Capital – PCC. Diante disso, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, instaurou Procedimento Investigatório Criminal – PIC, em seguida ingressando em juízo com pedido de interceptação telefônica", conforme consta nos autos.

A partir das interceptações as autoridades chegaram aos nomes dos demais envolvidos no esquema: "Com a interceptação das ligações telefônicas objeto desta operação, fora detectada a eclosão de diversas práticas criminosas na cidade de Pacajus, muitas delas motivadas pela desavença entre os dois denunciados citados", disse o MP.

