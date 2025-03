Suspeito é preso pela PM por tráfico de drogas em Quixeré, interior do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na tarde desse domingo (2), cerca de 1,6 kg de drogas em Quixeré, na região da Barragem, no interior do Ceará. A detenção ocorreu após um patrulhamento do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) na zona rural da cidade da região do Vale do Jaguaribe.

Na ação, os agentes identificaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi abordado na sequência. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma quantidade de maconha com ele.

Veja também Segurança Adolescente entra no IJF e mata a tiros 'desafeto' que estava internado Segurança Homem resiste à prisão e importuna sexualmente policial durante operação contra poluição sonora

Ao ser questionado sobre o material, o suspeito afirmou ser usuário, mas relatou estar sendo ameaçado por uma pessoa não identificada para guardar entorpecentes. Então, ele decidiu revelar que havia mais drogas escondidas em sua residência.

Os policiais foram conduzidos até o local, onde ele entregou, de forma voluntária, 504 gramas de cocaína e 1,1 kg de maconha, segundo informações da Polícia Militar.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Russas. No local, ele foi autuado por tráfico de drogas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias